شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل الرئيس الليبيرى جورج وايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الثلاثاء ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، فى أبو ظبى جورج ويا رئيس ليبيريا الذي يقوم بزيارة الامارات.

ورحب بن زايد خلال اللقاء بزيارة الرئيس الليبيرى والوفد المرافق للإمارات وعبر عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في دعم علاقات البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالحهما المتبادلة.



بن زايد والرئيس الليبيري

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بن زايد والوفد ليبيريا



جانب من اللقاء

ووفقا لوسائل إعلام إماراتية، بحث الطرفان علاقات الصداقة و إمكانات و فرص التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والسياحية وسبل تطويره إلى آفاق أوسع.

من جانبه أشاد الرئيس الليبيرى بالجهود والمراحل التى قطعتها دولة الإمارات على طريق تحقيق التنمية المستدامة لشعبها منوهاً بقاعدة التنمية الأساسية المتمثلة بالرؤية الحكيمة والاستقرار السياسى والاجتماعى والتناغم بين قيادة الدولة وشعبها ومجتمعها.