اليمن... الجيش يحبط هجوما لـ"أنصار الله" شرق صعدة والتحالف يشن 14 غارة

القاهرة — سبوتنيك. وصرح الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر" أن قواته "أفشلت هجوما للحوثيين باتجاه مركز مديرية كتاف شرق صعدة".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وأكد "مقتل وجرح عدد من الحوثيين وتدمير عربتين لهم خلال المواجهات العنيفة في تخوم مركز كتاف".

وحسب موقع الجيش اليمني، "شن طيران التحالف 5 غارات على مواقع وتحركات الحوثيين في المواجهات، خلفت عددا من القتلى والجرحى منهم ودمرت أطقما".

في سياق متصل، قصف طيران التحالف ثلاث مديريات في محافظة صعدة.

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وأفاد المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" على "تويتر" بأن طيران التحالف شن أربع غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة، واستهدف بأربع غارات أخرى منطقتي القد والأزهور في مديرية رازح غرب صعدة.

وأضاف أن التحالف قصف بغارة جوية منطقة ولد مسعود في مديرية سحار غرب صعدة.

على صعيد آخر، نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا على قرى آهلة بالسكان في مديريتي رازح وباقم الواقعتين على الشريط الحدودي، حسب المركز.