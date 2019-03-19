مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" ينفي وجود أي عدوان على دمشق

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن وجود عدوان على العاصمة دمشق أو محيطها.

وكشف المصدر عن أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط العاصمة، وتحديدا في الأحياء الغربية القريبة من منطقتي قدسيا والهامة، ناتجة عن بعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استخدمتها الوحدات العسكرية في تدريباتها.