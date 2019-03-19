وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه لا صحة للأخبار التي تتحدث عن وجود عدوان على العاصمة دمشق أو محيطها.
وكشف المصدر عن أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط العاصمة، وتحديدا في الأحياء الغربية القريبة من منطقتي قدسيا والهامة، ناتجة عن بعض الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استخدمتها الوحدات العسكرية في تدريباتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك" ينفي وجود أي عدوان على دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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