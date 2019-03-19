بالفيديو... حوار بين الملك سلمان وولي عهده بشأن الرياض

وبين المقطع شرح الأمير محمد بن سلمان لخادم الحرمين الشريفين تفاصيل المشاريع، التي تشمل حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء والمسار الرياضي، إضافة إلى مشروع الرياض آرت بتكلفة إجمالية 86 مليار ريال.

وعكست اللقطات التلفزيونية، حرص العاهل السعودي على المحافظة على التراث الحضاري للعاصمة السعودية.

​وأطلق الملك أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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© REUTERS / HANDOUT

وتشمل المشاريع منتزها يحمل اسم "الملك سلمان" و"الرياض الخضراء" و"المسار الرياضي" و"الرياض آرت".

وأمر الملك أيضا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة، وهو الطريق الرابط بين طريق الملك خالد والجنادرية.

وبحسب "واس" يعد طريق الأمير محمد بن سلمان، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كم، ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي " الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.