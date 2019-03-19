- 1/2
- 2/2
أصدر المدعي العام في العاصمة الأردنية عمان، القاضي أحمد العفيف، قرارا بوقف مطلق الشائعة أسبوعا على ذمة القضية، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.
© Fotolia / Satakorn
ونفى المفوض في هيئة الطاقة النووية الأردنية، الدكتور كمال الأعرج، في تصريحات صحفية سابقة، وقوع تسريب إشعاعي في المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
وقال الأعرج إن "التصدعات الموجودة في جسم البناء هي بالأبنية الخارجية فقط، وليس في جسم المفاعل نفسه، وأن المفاعل بشكل عام ليس عليه أية خطورة نظرا لانخفاض الإشعاع الحراري من الوقود الذي يقدر بـ 200 وحدة، في حين الخطورة تبدأ عندما يصل الإشعاع الحراري لـ 1000 وحدة بحيث يكون هناك ضغط قد يتسبب بإشكالات".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تفيد بتسرب نووي من المفاعل البحثي الموجود داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وذكرت الشائعة إن نسبة الإشعاع النووي في حرم الجامعة تفوق المستويات العالمية المسموح بها، بل وسوف يؤثر هذا الإشعاع على سكان النعيمة والحصن وحوارة والصريح والرمثا وكل المناطق المحيطة.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار عاجل بشأن مطلق شائعة "التسرب الإشعاعي" في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.