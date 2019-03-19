إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي قرب رام الله

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365



أصيب فلسطينيان على الأقل، مساء الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد شهود عيان للأناضول أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة "عبوين" بقوات كبيرة، وحاصر أحد منازلها.

وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت مع شبان، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت، ما تسبب بإصابتين.

يتبع///

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