وزير الخارجية الأمريكي يصل الكويت

الكويت / محمد عبدالغفار / الخليج 365
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية لمدة يومين، يجري خلالها مباحثات حول الأوضاع بالمنطقة.
وكان في استقبال وزير الخارجية الأمريكي لدى وصوله إلى البلاد، سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين ريم الخالد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
والكويت هي الوجهة الأولى لبومبيو ضمن جولة شرق أوسطية، تشمل أيضا إسرائيل ولبنان.
ومن المتوقع أن يشارك بومبيو والوفد المرافق له، الأربعاء، في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي.
وتأتي هذه الجولة بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة عامي 2016 و2017، جرى خلالهما توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، في مقدمتها، الاقتصاد، ومكافحة الأرهاب.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الإثنين، إن الزيارة "ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".
وأضاف أن المباحثات ستتناول أيضا الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة، وخصوصا الوضع في اليمن وسوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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