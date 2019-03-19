بومبيو يبحث مع ابن سلمان المستجدات الإقليمية والدولية

الرياض / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المستجدات الإقليمية والدولية.

ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن ابن سلمان تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وأوضحت أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

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وتشهد العلاقات بين الرياض وواشنطن تناميًا ترسمه المصالح الأمريكية الاستراتيجية رغم محاولات أعضاء في الكونغرس، بينهم من الحزب الجمهوري، لإعادة تشكيل العلاقات بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا، فبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثته إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من محمد بن سلمان".

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكا راسخا" للسعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.