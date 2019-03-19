مسيرة بحرية بغزة لرفع الحصار.. وقصف إسرائيلي بلا إصابات

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، صواريخ بالقرب من تجمع متظاهرين فلسطينيين، يشاركون في فعاليات مسيرة "العودة"، شمال وجنوب القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت مراسلة "الخليج 365" نقلا عن شهود عيان: "إن طائرات عسكرية إسرائيلية قصفت مساء الثلاثاء، صاروخين بالقرب من تجمع متظاهرين فلسطينيين شمالي القطاع".

وأضافت: "كما قصفت تجمعا آخر لمتظاهرين شرق رفح جنوبي القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي إصابات جراء القصف.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، وصل الخليج 365،: "هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي، فرقة .. قامت بإطلاق بالونات حارقة في شمال قطاع غزة".

وفي بيان آخر أصدره لاحقا، قال الجيش: "هاجمت طائرات تابعة للجيش الإسرائيلي، فرقة .. في جنوب قطاع غزة قصفت قنابل حارقة على أراضي إسرائيل".

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ونظمت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة) في القطاع، المسيرة باتجاه الحدود البحرية بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي.

وانطلق نحو 20 قاربا على متنها عشرات الفلسطينيين باتجاه الحدود الشمالية البحرية للقطاع، وفق مراسلة الخليج 365.

واحتشد عشرات المشاركين، قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة للمشاركة في الفعالية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز، تجاه القوارب والمتظاهرين.

وتنظم الهيئة هذه المسيرات البحرية منذ التاسع والعشرين من مايو / أيار الماضي.

ومنذ نهاية مارس / آذار 2018، يشارك فلسطينيون في المسيرات السلمية التي تنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، وكذلك قرب الحدود البحرية (شمال) للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.