إيران.. اندلاع حريق في طائرة بـ #مطار_مهر_أباد

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الثلاثاء في طائرة بمطار مهر أباد في طهران، فيما لا يزال 50 راكبًا على متنها.

وقالت وكالة أنباء فارس في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نقلا عن مدير إدارة الطوارئ في طهران إن حريقا اندلع في طائرة بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها نحو 50 راكبا.

وأضافت الوكالة أنه جرى إجلاء نحو 50 راكباً بالفعل في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق.