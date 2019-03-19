تنبيه لسكان عدة مناطق من #طقس الساعات العشر المقبلة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا برياح سطحية مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على ثلاث مناطق، تبدأ من السابعة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الخامسة من صباح غد الأربعاء.

وقال الإنذار المبكر، إن «رنية، وتربة والخرمة، والأجزاء المجاورة» في منطقة مكة المكرمة تتأثر من الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الثانية من صباح غد الأربعاء، برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية الأفقية.

وأوضح أن «الحنايكة، ومهد الذهب، والأجزاء المجاورة» في المدينة المنورة، تتأثر باستمرار تدني الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، بدءًا من السابعة مساء اليوم وحتى الثانية من صباح غد الأربعاء.

أما في منطقة نجران، فأكد «الإنذار المبكر»، أنها –هي الأخرى- تتأثر بدءًا من الثامنة والنصف مساء اليوم وحتى الخامسة من صباح غد الأربعاء، برياح مثيرة للأتربة على مدن حبونا، وخباش، والأجزاء المجاورة لها.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت -في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

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وقالت الهيئة إنَّ الحالة المناخية السابقة تؤثر في منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشارت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، حتى مرتفعات مكة المكرمة. ووفق هيئة الأرصاد، تُسجّل جازان أعلى درجة حرارة تصل إلى 33 درجة، بينما ستكون أدنى درجة حرارة من نصيب طريف بست درجات.

وعن حالة البحر الأحمر، أكدت الهيئة أنَّ رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كيلومترًا/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كيلومترًا/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج يكون من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج، أما الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد، إنّ حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كيلومترًا/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت توقعاتها بشأن فصل الربيع لهذا العام، مشيرة إلى أن فصل الربيع بدأ في الأول من مارس الجاري وينتهي في 31 مايو القادم، بينما يبدأ فلكيًا في 20 مارس وينتهي في 21 يونيو القادم.

وتابعت، أن درجات الحرارة (العظمى والصغرى)، تسجل خلال فصل الربيع، ارتفاعًا تدريجيًا على معظم أجزاء المملكة بداية من شهر مارس الجاري وحتى شهر أبريل المقبل، بينما تسجل أعلى ارتفاع لهذا الفصل خلال شهر مايو القادم في أغلب المناطق الداخلية والشرقية؛ حيث يتسم ذلك الشهر بالملامح المناخية لفصل الصيف.