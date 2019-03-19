المرور يحذر: ترك #المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل تعد #مخالفة_مرورية

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت الإدارة العامة للمرور أن التعديلات الجديدة لنظام المرور تضمنت مادة، تنص على أن “ترك المركبة مفتوحة، وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، يُعدُّ مخالفة مرورية”.

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