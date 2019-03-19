شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، مناطق: نجران، عسير، الباحة، حفر الباطن، القصيم، الأجزاء الغربية للرياض، الأجزاء الشرقية لمكة المكرمة، والأجزاء الشرقية للمدينة المنورة.

كما توقعت هيئة الأرصاد، نشاطاً للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على كل من الرياض، ونجران.