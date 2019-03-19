صحيفة موالية للنظام الجزائري ترجح مغادرة بوتفليقة الحكم نهاية أبريل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قالت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يرجح أن يغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أبريل القادم بشكل سيحدث فراغا دستوريا في البلاد.

وجاء ذلك في تقرير نشره موقع "ALG 24" التابع لمجمع النهار الإعلامي القريب من المحيط الرئاسي كما نقله موقع صحيفة النهار نفسها على الإنترنت وذلك مسؤول في الائتلاف الحاكم.

ووفق نفس المصدر "فإنه إلى غاية اليوم كان هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة، الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعهالصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/ نيسان القادم".

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والسبب وفق المصدر أن "الاستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته، وإعلانالشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي، لأنه سبق وأن أعلن ترشحه لكن بوتفليقةالحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهايةولايته الحالية".

وجاءت هذه المعلومات التي لم تتأكد رسميا، بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمرا للحوار يفضي إلى تعديل دستوريوانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

ولاقت هذه الرسالة رفضا في الشارع من خلال مظاهرات اليوم للطلاب والأطباءووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس "بالاستفزازية" في وقت يتم تداولدعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة. -