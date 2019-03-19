ميليشيا الحوثي تمنع 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة اليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم/ الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت 4 سفن تحمل مواد غذائية من دخول ميناء الحديدة.

وأشار التحالف إلى أنه منح 24 تصريحا جويا و15 تصريحا بحريا و8 تصاريح برية خلال الـ72 ساعة الماضية لدخول اليمن.

يشار إلى أن ميلشيا الحوثي الانقلابية منعت أمس/ الاثنين رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الدنماركي /مايكل لوليسجارد/، من زيارة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة، غرب اليمن.

وترفض ميليشيا الحوثي، حتى اللحظة، تنفيذ اتفاق استوكهولم المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها، في وقت تمارس فيه الميليشيات أنشطة مسلحة تصعيدية لتعطيل الاتفاق برمته.

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