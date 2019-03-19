سر اختيار محمد بن راشد رقم "813" للقمر الصناعي العربي

وأوضح آل مكتوم عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تسمية القمر الصناعي القادم بـ"813" مستقاة من تاريخ ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد الخليفة المأمون.

وقال آل مكتوم: "أسمينا القمر الصناعي الذي سيطلقه العلماء العرب "813".. وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون.. البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة.. منطقتنا منطقة حضارة.. وشبابنا بناة حضارات.. لا بد أن نؤمن جميعا بهذا المبدأ.