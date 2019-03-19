شكرا لقرائتكم خبر عن «مسن» يتخذ من أحد مساجد «قلوة» مأوى للنوم.. و«الشؤون الإسلامية» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور تظهر قيام شخص بالنوم داخل أحد مساجد محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة.

وظهر خلال الصور، وجود فراش قديم لأجل النوم، وملابس معلقة على المكيف بشكل خاطئ؛ قد تتسبب في اندلاع حريق أو تماس كهربائي – لا قدر الله -.

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وفي هذا السياق، كشف الناطق الإعلامي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة محمد بن سعيد، ملابسات وأسباب نوم الشخص داخل المسجد بهذه الطريقة.

وقال بن سعيد: “إن الشخص الذي يتخذ من الجامع مكاناً للجلوس والنوم هو شخص من كبار السن، سبق أن تم إفهامه وإبعاده من قبل الإدارة المختصة بالمحافظة ولكنه (حسب إفادة إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة قلوة) يعود في كل مرة بحجة أنه لا يوجد لديه مكان يأوي إليه، وتم إبلاغ شرطة المحافظة عن وضع المذكور ولكن دون فائدة”.

وأضاف أنه قد تم هذا اليوم إبعاد المذكور من الجامع، وإبلاغ الجمعية الخيرية بالمحافظة بوضع المذكور وحالته الاجتماعية بحكم الاختصاص.