شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة استقصائية: 64% من المؤسسات واجهت تهديدات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

كشفت دراسة استقصائية أن 64 ٪ من المؤسسات واجهت تهديدات إلكترونية متزايدة خلال العام الماضي فقط.

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وبينت أن 69% من المؤسسات تؤيِّد أتمتة مهام وعمليات الأمن السيبراني باستخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي، التي ستلعب دوراً مهماً في التقليل من تأثيرات نقص المواهب المتخصصة بالمجالات الأمنيَّة.

وأوضحت الدراسة أن هناك نقصاً مستمراً وسلبياً في مهارات ومواهب الأمن السيبراني المتخصصة في غالبية المؤسسات.

وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال أتمتة عمليات التكنولوجيا، وزيادة برامج التدريب، والاعتماد على كفاءات خارجية لإجراء ودعم عمليات الكشف والوقاية والاستجابة للمخاطر.