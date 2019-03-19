شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة استقصائية: 64% من المؤسسات واجهت تهديدات إلكترونية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشفت دراسة استقصائية أن 64 ٪ من المؤسسات واجهت تهديدات إلكترونية متزايدة خلال العام الماضي فقط.
وبينت أن 69% من المؤسسات تؤيِّد أتمتة مهام وعمليات الأمن السيبراني باستخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي، التي ستلعب دوراً مهماً في التقليل من تأثيرات نقص المواهب المتخصصة بالمجالات الأمنيَّة.
وأوضحت الدراسة أن هناك نقصاً مستمراً وسلبياً في مهارات ومواهب الأمن السيبراني المتخصصة في غالبية المؤسسات.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يتجلى بوضوح من خلال أتمتة عمليات التكنولوجيا، وزيادة برامج التدريب، والاعتماد على كفاءات خارجية لإجراء ودعم عمليات الكشف والوقاية والاستجابة للمخاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة استقصائية: 64% من المؤسسات واجهت تهديدات إلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.