انت الان تتابع مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في انهيار مسجد بالكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انهيار مسجد في الكويت

انهار مسجد قيد الإنشاء في الكويت ووقع عدد من المصابين والقتلى، وأعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، الكويتية، في بيان اليوم الثلاثاء: «وقوع حادث انهيار في سقف مسجد قيد الإنشاء في منطقة النهضة بجانب مقبرة الصليبيخات، أدى لوفاة 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين»، موضحة أن غرفة عمليات الإطفاء تلقت بلاغًا في تمام الساعة 1:34 صباحًا يفيد عن وقوع الحادث وعلى أثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الصليبيخات والإنقاذ الفني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأشارت إلى أن «الانهيار وقع أثناء عملية صب الخرسانة الخاصة في سقف المسجد ماتسبب بإنحشار عدد 5 عمال». وأضافت الوزارة، أن فرق الإطفاء بعملية الإنقاذ لرفع الأنقاض عنهم «العمال» حتى تمكنوا من إخراجهم، وتم تسليم المصابين منهم إلى فنيي الطوارئ الطبية، وذلك وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية. وقال