كتابات على جدران درعا.. الثورة السورية تأبى أن تموت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لمن تمنع المآسي التي عاشتها سوريا على مدار السنوات الماضية، سكان محافظة درعا من إحياء ذكرى ثورتهم التي لم تفلح إلى الآن في إسقاط حكم بشار الأسد، الذي بات يسيطر على أغلب ما تبقّى من الرماد والركام.

بلدات درعا شهدت ما وصف بـ"غزو كتابي" على جدرانها إحياءً لذكرى انطلاق ثورة الكرامة، واتسمت الكتابات بالمناداة بالحرية والدعوة إلى استمرار الحراك حتى إسقاط النظام، ومن أبرز ما كتب "عاشت سوريا ويسقط الأسد"، و"حريتنا تعني إسقاط الطغاة"، و"الثورة مستمرة".

وشوهدت الكتابات في كلٍ من بلدات نصيب والكرك الشرقي وطفس واليادودة والنعيمة وحجة وتسيل وبصر الحرير، إضافةً لرفع لافتات تنادي بإسقاط النظام في مدينة بصرى الشام.

وتمكَّنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في يوليو الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية.

وعقب ذلك، فرض النظام السوري على الراغبين بتسوية أوضاعهم في محافظة درعا وثيقة تعهد من 11 بندًا، أرفق معها ورقة ضبط للحصول على معلومات تخص فصائل المعارضة ومصادر تمويلها.

وبعد خمسة أشهر من التسوية، عادت الكتابات المناهضة للنظام لتنتشر على جدران بعض البلدات في المحافظة، وذلك في ديسمبر الماضي.

وكانت المدينة قد شهدت خلال الأشهر الماضية، مظاهرات عدة ضد سياسة النظام في المنطقة، كان آخرها في العاشر من مارس الجاري؛ رفضًا لإعادة نصب تذكاري للأسد الأب، إلى جانب مظاهرات أخرى تطالب بالمعتقلين.

وكانت فصائل المعارضة قد وقّعت مع النظام والروس في يوليو الماضي، اتفاقية تقضي بإخراج المعتقلين من السجون، وعدم ملاحقة المطلوبين بعد تسوية أوضاعهم، إلى جانب إبعاد القبضة الأمنية عن السكان.

لكنّ النظام لم يفِ بتلك الوعود وما زال المعتقلون وبينهم نساء في سجونه، إضافة لاعتقال العشرات من أصحاب التسويات، بينهم قياديون تحت ذريعة دعاوى شخصية ضدهم.

إجمالًا، انحسرت مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا وتحديدًا في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وأرياف مدينة حلب الغربية والجنوبية والشمالية الشرقية.

وتبلغ نسبة ما تسيطر عليه المعارضة 10.3%، فيما استطاع النظام السوري بدعم من روسيا وإيران توسيع نفوذه بنسبة 60.3%.

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واستفادت قوات سوريا الديمقراطية (المدعومة من الولايات المتحدةاستفادت من انهيار تنظيم "الدولة"، ووسّعت نطاق سيطرتها رغم خسارتها مدينة عفرين.

وبلغت نسبة سيطرة "قسد" حتى نهاية 2018 حوالي 27.7%، مقارنة مع 25.4% نهاية عام 2017.

ويمكن القول إنّ المصالحات التي نفذتها روسيا تحت ضغط ترسانتها العسكرية الجوية والبرية من أبرز الأسباب التي أدّت لانحسار نطاق سيطرة المعارضة وتجميع جناحها العسكري في الشمال السوري.

وفي 13 مارس 2018، خسرت المعارضة السيطرة على حي القدم قرب العاصمة دمشق، بعد أن عقدت فيها الفصائل المسلحة اتفاق مصالحة مع ممثلين عن مركز حميميم للمصالحة.

وفي 21 مارس، خضعت مدينة حرستا لسيطرة نظام الأسد وروسيا، وبعد ذلك بيومين خسرت السيطرة على القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية بشكل كامل، بعد اتفاق مصالحة عقدته حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن مع مركز حميميم.

وبعد خسارة القطاع الأوسط ومدينة حرستا، صوبت القوات الروسية ونظام الأسد والمليشيات الإيرانية كافة قوتها على مدينة دوما التي كانت تحت سيطرة جيش الاسلام، فتم توقيع اتفاقية مصالحة في 1 أبريل.

وفي 21 أبريل، انضم القلمون الشرقي إلى سيطرة النظام السوري، بعد أن وقعت فصائل المعارضة العاملة في المنطقة اتفاقًا نهائيًا مع مركز المصالحة.

وبعد أن أنهت روسيا ونظام الأسد السيطرة على الغوطة الشرقية، توجهت في 1 مايو 2018 إلى ريف حمص لتخضعه لاتفاق مماثل.

ومهّد سقوط المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بشكل سريع وخضوعها بشكل كامل لاتفاق المصالحة، للنظام السوري وروسيا التوجه جنوبًا نحو أحد أكبر معاقل الثورة السورية، لتبدأ سلسلة من عمليات المصالحة تحت الضغط العسكري والحصار.