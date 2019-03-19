احتجاجات الجزائر.. المعارضة تلجأ للتصعيد وبوتفليقة يلعب بورقة الغرب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في الوقت الذي يُبدي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة متمسكًا بخطته التي أعلنها لإيقاف مد التظاهرات في البلاد رفضًا لبقائه على سدة العرش، كانت المعارضة على موعدٍ مع التمدُّد ما يشير إلى تعقد المشهد.

في رسالة بمناسبة "عيد النصر"، أكد بوتفليقة أنَّه باق في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل المقبل وحتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وذلك في أعقاب ندوة شاملة (مؤتمر وطني) وتعديلات دستورية.

بوتفليقة قال في رسالته التي نشرتها الوكالة الرسمية: "تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية".

وأضاف: "تلك هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم.. مهمة هذه الندوة حساسة لأنها ستتخذ القرارات الحاسمة مـن خلال تعديل دستوري شامل وعميق، يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد يبدأ بالانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد"، ما يؤكد بقاءه في الحكم إلى ما بعد 28 أبريل.

ردًا على ذلك، دعت مجموعة جزائرية جديدة برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء، بوتفليقة إلى التنحي في نهاية ولايته في 28 أبريل، وحثت الجيش على عدم التدخل في "خيارات الشعب".

وطالبت هذه الجبهة الجديدة التي أسمت نفسها "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير"، الحكومة التي يقود تشكيلها نور الدين بدوي بتقديم استقالتها، ودعت إلى إجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية في الجزائر.

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تشير هذه التطورات إلى تعقيدات كثيرة في المشهد السياسي الجزائري، وعلى ما يبدو فإنّ السلطات تحاول أن تأخذ بزمام الأمور عبر اقتراح مبادرات سياسية على المستوى الداخلي من جهة، والاتصال من جديد مع عواصم أوروبية استراتيجية من جهة أخرى.

بدأ نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء زيارةً إلى موسكو، هي الأولى من نوعها منذ تعيينه في هذا المنصب في 11 مارس من قبل الرئيس بوتفليقة.

ويرى حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجامعة جنيف، أنّ زيارة لعمامرة لموسكو هدفها إعادة ربط قنوات الاتصال مع هذا البلد الذي يملك علاقات استراتيجية مع الجزائر.

ويضيف في تصريحات تلفزيونية: " منذ غياب بوتفليقة من الساحة الدولية في 2013 بسبب مرضه، أصبحت الجزائر كأنها غائبة على الصعيد الدبلوماسي والدولي، لذا بزيارته موسكو وعواصم أوروبية أخرى".

ويتابع: "لعمامرة يريد أن يوصل رسالة مفادها أن الجزائر لا تزال قائمة وحاضرة على الرغم من الأزمة السياسية التي تمر بها".

ويوضح أيضًا: " وزير الخارجية الجزائري يريد أيضًا طمأنة الشركاء الدوليين بشأن الأحداث التي تعيشها الجزائر في الوقت الحالي وحول مستقبل هذا البلد بعد رحيل بوتفليقة"، محذرًا في الوقت نفسه أنّه في حال كان الهدف الرئيسي هو كسب الدعم الخارجي للخطة التي اقترحها بوتفليقة، فسيكون مصيره الفشل، لأنه لا يمكن لأي خطة أن تنجح الآن دون دعم الشعب.

وبعد موسكو، يتوقع أن يزور لعمامرة إيطاليا وألمانيا لتقديم تفسير شامل عما يحدث حاليا في الجزائر، علمًا بأنّ الجزائر تربطها عقود شراكة اقتصادية مع هذين البلدين، خاصة في مجال الغاز.

ويتزامن التحرك الدبلوماسي لوزير الخارجية مع قيام الأخضر الإبراهيمي بمحاولات حثيثة بهدف نسج خيوط تواصل جديدة مع المعارضة والمجتمع المدني اللذين يدعوان النظام إلى الرحيل.