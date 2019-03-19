أحدث اختراعات علماء بريطانيا.. صوص حار بـ"سم العناكب"

مذاق بعض الأطعمة لا يكتمل إلا بوجود "صوص حار" على المائدة، يضيف إليها نكهة مميزة، ولأن "الحاجة أم الاختراع" قرر علماء بريطانيون أن يجعلوا لصلصة "بيري بيري" الحارة "طعم علمي" عن طريقة استخدامهم لنكهة "سم العناكب".

بعد إجراء العديد من الاختبارات على مئات العناكب السامة، توصل عددا من العلماء البريطانيين إلى "صوص حار بطعم سم العنكبوت" الفكرة التي استغرقت سنوات حتى يكشف عنها ستيفن تريم (41 عاما) العضو المنتدب والمؤسس لشركة "Venomtech" إلى النور بعد أن كان يعمل لمدة عشر سنوات كأخصائي في اكتشاف الأدوية في شركة الأدوية Pfizer، عقب تخرجه من جامعة أبيريستويث في ويلز، وبحسب موقع "LADbible" الأمريكي، نجح "المخترع الجريء" في بيع قرابة 300 زجاجة منذ إطلاق زجاجات "الصوص" في عيد الهالوين أكتوبر الماضى.

ويقول "ستيف"، إن اختراعه قائم على عزل مكون الببتيد من سم 300 عنكبوت من فصيلة ترينيداد شيفرون التى يشبه في مذاقه وأعراضه تناول "الفلفل الحار"، واستخدامه في صناعة تلك الصلصة الحارة، التى تشعر الكثيرين بإحساس الدفء عقب تناولها، مشيرا إلى أن أحساس الدفء ذلك هو نفس الشعور الذي ينتاب الإنسان إذا قام "عنكبوت بلدغه" ــ على حد قوله.

وذكر المخترع ستيف أنه اضطر قبل عامين لإيقاف بحثه عندما أبلغته وكالة معايير الغذاء إن الفكرة ستكلفه ما يصل إلى 20.000 جنيه إسترليني (أى 26.456 ألف دولار أمريكي) فقط لاختبار ما إذا كانت المادة السمية آمنة للاستهلاك الآدمي، لكنه قرر أن يجمع الأموال ويبدأ في أبحاثه المعملية برفقة 4 من أصدقائه العلماء وقد نجح بالفعل في تحقيق مكاسب من وراء "صوص العناكب" كما أنه يسعى لإطلاق مزيج مع المايونيز يسمى "venomaise" في وقت لاحق من هذا العام، بحسب موقع "LADbible" الأمريكي.