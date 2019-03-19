5 أسباب لتشتيت انتباه الموظفين.. الدردشة الجانبية والضوضاء أبرزها

يتعرض الكثير من الموظفين إلى تشتيت الانتباه خلال العمل، وبالتالي تقل كفاءتهم الإنتاجية، الأمر الذى يؤثر عليهم وعلى شركاتهم بالسلب.

ويعود التشتت الذي يواجه الموظفين إلى العديد من الأسباب ومنها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والدردشة الجانبية مع الزملاء في مكان العمل، والذي يعد العامل الرئيسي في التأثير على تركيز الموظفين وتقليل إنتاجيتهم.

ونشر موقع "statista" الأمريكي، أهم الأسباب التي تؤثر على أداء الموظفين وتشتت تركيزهم في العمل، والتي احتل المركز الأول بها الدردشة الجانبية مع زملاء العمل، وفقا لأحدث الدراسات التي تم إجراؤها على أشخاص مختلفين.

1- الدردشة الجانبية 80%

يتبادل زملاء العمل الأحاديث الجانبية يوميا في إطار من التعارف وتبادل الخبرات، ولكن الدردشة هي العامل الرئيسي في تشتيت الانتباه والتركيز، فهي تؤثر على نسبة تركيز العقل وتجعل الموظف عرضة لنسيان ما كان يفعله من المهام.

2- الضوضاء 70%

حدوث الضوضاء في مكان العمل بصوت عالٍ، يؤثر على تركيز الموظفين بشكل كبير، ويجعلهم عرضة لارتكاب الأخطاء أثناء أداء المهام.

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3- ضغط العمل 61%

في بعض الأحيان يشعر الموظفون بضغط نفسى كبير نتيجة لبعض المشكلات التي تواجههم في العمل، وتؤثر الضغوط بشكل سلبي على الحالة النفسية للموظفين ما يجعلهم يفقدون التركيز في أداء المهام ويعرض المهام نفسها للفشل.

4- الاجتماعات 60%

الاجتماعات المتكررة للموظفين في اليوم الواحد تشتت انتباههم وتركيزهم بشكل كبير، خاصة إذا كانت الاجتماعات مليئة بالانتقادات أو بدون فائدة.

5- مواقع التواصل الاجتماعي 56%

يتضمن العمل في كثير من الأحيان الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وفقا لمتطلبات العمل، ولكن استخدامها بكثرة يؤدي لتشتيت الموظفين وصرف انتباههم عن المهمة الرئيسية التي يؤدونها.