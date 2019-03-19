كم ساعة نوم تحتاج وفق برجك الفلكي؟

كشفت شركة أسترالية مهتمة بالفلك والنجوم، أن عدد ساعات التي يحتاجها الإنسان تعتمد على برجه الفلكي.

ورغم أن الأطباء ينصحون بالنوم بين 7 و9 ساعات، إلا أن ذلك يختلف تبعاً للبرج الفلكي، وفق شركة "بيد ثريدز" الأسترالية، وفقا لموقع 24.

وفيما يلي توضيح لعدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان وفقاً لكل برج، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- الحمل :21 مارس (آذار)- 20 أبريل (نيسان)

6 ساعات من النوم تعتبر كافية لبرج الحمل لاستعادة النشاط ومواجهة المهام اليومية.

2- الثور: 21 أبريل (نيسان)- 21 مايو (أيار)

يحب مواليد هذا البرج النوم وقتاً أطول، يصل إلى 9 ساعات.

3- الجوزاء: 22 مايو (أيار)- 21 يونيو (حزيران)

يحب مواليد برج الجوزاء القيلولة، ويحتاجون في المتوسط إلى 8 ساعات نوم.

4- السرطان: 22 يونيو (حزيران)- 22 يوليو (تموز)

يمكن لمواليد البرج استعادة نشاطهم بعد 6 ساعات، لكن المدة المثلى للنوم لديهم 8 ساعات.

5- الأسد: 23 يوليو (تموز)- 22 أغسطس (آب)

يستمتع مواليد برج الأسد بالنوم المريح بين 7 و8 ساعات في اليوم.

6- العذراء: 23 أغسطس (آب)- 23 سبتمبر (أيلول)

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يمكن لمواليد برج العذراء استعادة نشاطهم بعد 6 ساعات، لكنهم سيشعرون بتحسن أكبر إذا ناموا 8 ساعات.

7- الميزان: 24 سبتمبر (أيلول)- 23 أكتوبر (تشرين الأول)

من أجل صحة مثالية، على مواليد برج الميزان النوم 8 ساعات على الأقل.

8- العقرب: 24 أكتوبر (تشرين الأول)- 22 نوفمبر (تشرين الثاني)

النوم أمر غير معتاد عند مواليد برج العقرب، وهو حيوي لرفاهيتهم، وعليهم النوم 8 ساعات.

9- القوس: 23 نوفمبر (تشرين الثاني)- 21 ديسمبر (كانون الأول)

النوم في أسفل قائمة أولويات مواليد برج القوس، وعادة ما يخصصون 6 ساعات يومياً للنوم، لكن ينصح برفع الرقم إلى 8 ساعات.

10- الجدي: 22 ديسمبر (كانون الأول)- 20 يناير (كانون الثاني)

يُنصح مواليد هذا البرج بالنوم 8 ساعات، ومن المحتمل أن لديهم وقت محدد بشكل صارم للنوم والاستيقاظ.

11- الدلو: 21 يناير (كانون الثاني)- 29 فبراير (شباط)

يمكن لمواليد برج الدلو العمل بنشاط بعد 6 ساعات من النوم، ولكن الأفضل لصحتهم ورفاهيتهم أن يناموا 8 ساعات.

12- الحوت: 20 فبراير (شباط)- 20 مارس (آذار)

النوم عند مواليد هذا البرج ضروري جداً ويحتاجون إلى 8 ساعات على الأقل.