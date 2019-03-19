شكرا لقرائتكم الأكراد يرفضون تهديدات النظام ويتهمونه بالتهرّب من الحل السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 20:03

بعد أكثر من شهرين على اطلاق المرحلة الأخيرة من عاصفة الجزيرة لاجتثثاث تنظيم "داعش" من آخر جيب له في شرق الفرات، أعلنت "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) السيطرة على مخيم الباغوز، حيث كان يتحصن بقايا التنظيم الإرهابي. وافادت "قسد" بأنها ألقت القبض على عشرات من مقاتلي التنظيمن وأجلت عشرات من الجرحى.



لكن "قسد"، ذات الغالبية الكردية والمدعومة من التحالف الدولي، قالت إن بعض الإرهابيين لا يزالون يتحصنون في بعض الجيوب بمحاذاة نهر الفرات، وأكدت في بيان استمرار "اشتباكات متقطعة مع الإرهابيين، وقواتنا تتعامل معهم لإجبارهم على الاستسلام أو القضاء عليهم".

وغداة تلويح النظام باستعادة الأراضي التي تسيطر عليها سيطرة "قسد"، أعلنت الأخيرة أن هذه التصريحات تكشف عن "إصرار الحكومة السورية على سياسة القمع والعنف"، واتهمت النظام بمحاولة "التهرب من الحلول السلمية الديمقراطية للصراع السوري".

من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" مصطفى بالي في تغريدة على "تويتر": "هذا ليس إعلان نصر بل إحراز تقدم كبير في قتال داعش"، وتوقع الانتهاء العملية "قريبا جدا"، مشيراً إلى أن "بعض المقاتلين اتخذوا من أطفالهم دروعاً بشرية".

وذكرت "قسد" أنها ألقت القبض على 157 مقاتلا من "داعش" مع كامل عتادهم، في عمليّة "نوعيّة محكمة" بعدما تم رصد المقاتلين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم. وكشفت أن "الإرهابيّين الذين تمّ اعتقالهم، هم من جنسيّات أجنبيّة، وذوي الخبرة الطويلة في القتال".

وفي بيان منفصل، قالت "قسد": "بعمليات تعقب ورصد استطاعت قواتنا إلقاء القبض على مجموعة أشخاص يعتقد تورطهم في هجمات منبج التي استهدفت قواتنا وجنود التحالف الدولي في 16 كانون الثاني (يناير) 2019". وأشارت إلى أن "التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الهجمات وتحديد الجناة". يُذكر أن 14 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم 4 جنود أميركيين في تفجير انتحاري استهدف مقهى في مدينة منبج وتبناه "داعش".

وكشفت "قسد" أن بقايا مقاتلي "داعش" شنوا "هجوماً كبيراً على خطوط الجبهة الأماميّة لبلدة الباغوز، وعلى إثره اندلعت اشتباكات عنيفة جدّاً دامت ساعات، أسفرت عن مقتل عشرات الإرهابيّين، وتمّ إفشال الهجوم، وسط تنفيذ طيران التحالف الدولي غارات مركزة على مواقع وتجمّعات الإرهابيّين، أوقعت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

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وأكدت أنها أحبطت هجوماً مضاداً في أحد المحاور وأجبرت مقاتلي "داعش" على التراجع و"سحب فلوله المهزومة". وأفادت "قسد" بأن "أثناء السيطرة على مخيم الباغوز أجلت قواتنا مئات الجرحى والمصابين من إرهابيي داعش وتعاملت معهم بإنسانية وأخرجتهم من الباغوز". وكشفت "قسد" أن 288 إرهابياً قتلوا نتيجة الاشتباكات، وأقرت بخسارة 13 عنصراً من قواتها.

وفي اتصال مع "الحياة"، قال عضو المجلس الرئاسي في "مجلس سورية الديمقراطية" (مسد) سيهانوك ديبو إن "تهديدات النظام الاستبدادي تأتي في وقت يشهد العالم قيام قسد بانهاء جغرافياً دولة داعش السوداء"، مشيراً إلى أن "هذه التهديدات تعطل الحل السياسي وتزيد من تقسيم سورية الحالي بين شرق وغرب وغيرهما". وأضاف أن "مشروع مجلس سورية الديمقراطية يتمثل في أن تكون كل سورية لكل السوريين بعربهم وكردهم وسريانهم وجميع المكونات المجتمعية لبناء سورية لامركزية على أسس ديموقراطية". وأثنى ديبو على تصريحات المبعوث الأممي غير بيدرسون الأخيرة بشأن إشراك الأكراد في العملية السياسية ورأى أنها تمثل "اختراقاً مهماً وجدياً لحل الأزمة السورية سياسياً"، مشيرا إلى أن "نموذج الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية يعد النموذج الأفضل لمستقبل سورية".

اعتقال رجل الاسد في الكويت

إلى ذلك، ألقت السلطات الأمنية الكويتية القبض على رجل أعمال سوري مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد مساء أمس الإثنين في الكويت، بحسب ما أعلن محاميه وشريك أعماله.

واعتقل رجل الأعمال مازن الترزي الذي يقيم في الكويت منذ سنوات من مكتبه في مجلة "الهدف" وهو شريك فيها، بحسب ما أعلن محاميه بدر اليعقوب لوكالة "فرانس برس". وأكد اليعقوبي أنه يجهل حتى الآن سبب اعتقال موكله.

ومن جهتها، ذكرت صحف محلية أن الترزي متهم بتبييض أموال لجهات خارجية وطباعة منشورات من دون تراخيص. ويتواجد اسم الترزي على اللائحة السوداء التابعة للاتحاد الأوروبي للأفراد الذين ستجمد أرصدتهم وسيمنعون من دخول أراضيه لمسؤوليتهم عن أعمال قمع في سورية.

وفي سياق منفصل، وتزامناً مع الذكرى السنوية الثامنة لبداية الاحتجاجات ضد نظام الأسد وتحولها حرباً أهلية، كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) أن عدد الفلسطينيين الذين غادروا سورية منذ العام 2011 بلغ 120 ألفاً. وأوضحت "أونروا" في بيان أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية تراجع من 560 ألفاً إلى 438 ألف فلسطيني، أغلبهم فروا من النزاعات إلى لبنان والأردن.

وذكرت "أونروا" أن غالبية الفلسطينيين الذين ما زالوا في سورية بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وان 74 في المئة منهم تحت خط الفقر. بوحسب إحصاءات "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، حتى نهاية عام 2018، قتل ما لا يقل عن 3903 فلسطينيين في سورية بسبب القصف والحصار والاشتباكات والتعذيب والغرق في أثناء محاولات الفرار من الحرب. وأفادت المجموعة بأن 560 معتقلاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في سجون الأسد، فيما لا يزال مصير 1712 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام، مجهولاً نتيجة تعرضهم للاختفاء القسري.