شكرا لقرائتكم رئيس كازاخستان يستقيل بعد ثلاثة عقود في السلطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - استانا (كازاخستان) - أ ف ب - | منذ ساعة في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 18:36

أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف استقالته بشكل مفاجىء اليوم الثلثاء بعد توليه السلطة على مدى 30 عاماً تقريباً، في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والغنية بالموارد الطبيعية. وقال نزارباييف (78 سنة) في خطاب متلفز: "لقد اتخذت قرار رفض الولاية الرئاسية".



وتولى نزارباييف رئاسة كازاخستان حين كانت لا تزال جمهورية تابعة للاتحاد السوفياتي. وتأتي استقالته إثر تزايد النقمة الاجتماعية والاستياء بسبب وضع الاقتصاد الذي لا يزال يتعافى من تداعيات تدهور أسعار النفط عام 2014، وبعد أسابيع على قيام نزارباييف بإقالة الحكومة.

وعلى رغم ذلك، سيواصل نزارباييف لعب دور مهم في صنع القرار السياسي في البلاد بعد استقالته بسبب وضعه الدستوري وهو "قائد الامة"، كما أصبح رئيساً لمجلس الامن العام الماضي.