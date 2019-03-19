شكرا لقرائتكم ترامب يثير تبايناً بين مستشارته وزوجها والديموقراطيون يخشون صلته بامرأة صينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب، رويترز – | منذ 3 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 17:17

طالب قادة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي رؤساء وكالات الاستخبارات بفتح تحقيق في شأن مالكة مراكز تدليك في فلوريدا التقت الرئيس دونالد ترامب، وأفادت تقارير بأنها عرضت على زبائنها تمكينهم من لقائه، في مقابل مبلغ مالي.



وأسّست لي "سيندي" يانغ الصينية الأصل، مراكز تدليك في الولاية، وانتشرت على الإنترنت صورة "سيلفي" التقطتها برفقة ترامب، خلال حفلة اقامها الرئيس لمشاهدة مباريات بطولة سوبر بول لكرة القدم الأميركية في شباط (فبراير) الماضي.

وأوردت صحيفة "ميامي هيرالد" ومجلة "ماذر جونز" ان يانغ أنشأت شركة استشارات كانت تعرض على زبائن آتين من الصين، إمكان لقاء ترامب وأفراد عائلته. وكانت شركة "جاي واي يو إس إنفستمنت" تعرض على زبائنها، على صفحة خفية من موقعها حُجبت الآن، فرصة لتناول العشاء مع الرئيس أو الاجتماع به أو التقاط صور معه.

ووجّه زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسيناتوران مارك وارنر وديان فينستاين والنائبان آدم شيف وجيري نادلر، رسالة إلى رئيسَي مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) والجهاز السري الأميركي ومدير الاستخبارات الوطنية، ورد فيها ان هناك مزاعم بأن شركة يانغ "ربما تبيع لعملاء من الصين خدمة توصيلهم بالرئيس وأفراد أسرته".

وطالبت بفتح تحقيق في "تقارير علنية عن نشاطات مزعومة تجريها السيدة لي (سيندي) يانغ وصلتها كما يبدو بالرئيس"، لافتة الى "شبهة بتورط" مراكز التدليك التي أسستها في "تهريب بشر وإرغام مهاجرات على العمل في الدعارة".

واضافت الرسالة أن الموقع الالكتروني ليانغ كان يقدّم لعملائه "فرصة التواصل" مع ترامب وشخصيات سياسية أخرى، فضلاً عن المشاركة في مآدب عشاء في البيت الأبيض والكونغرس. وطلبت تقويماً لـ "أخطار متعلّقة بمكافحة التجسس" ربما تكون نشاطات يانغ شكلتها، متحدثة عن وقائع "مقلقة جداً".

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وتابعت الرسالة: "إذا كانت هذه المزاعم صحيحة، فإنها تطرح مخاوف جدية على صعيد مكافحة التجسس. على رغم أن نشاطات السيدة يانغ قد تكون فقط من فعل شخص عديم الذمة يدّعي بيع إمكان الوصول إلى ساسة في مقابل منفعة، فإن نشاطاتها قد تسمح أيضاً لحكومات معادية وعملائها بالوصول إلى هؤلاء الساسة، للحصول على عناصر يمكن استخدامها للابتزاز أو لأهداف أخرى أكثر خطورة".

ونشرت المحامية ميشيل ميرسون تسجيلاً مصوراً على موقع إلكتروني، ذكرت فيه أن يانغ خائفة ومختبئة. واضافت ان "السيدة يانغ ليست قلقة لأنها تشعر بأنها تقول الحقيقة، والحقيقة ستحرّرها".

وعلّق ناطق باسم الخارجية الصينية على الملف، مشدداً على ان بكين تتبع مبدأ عدم التدخل في السياسات الداخلية لدول أخرى، وزاد: "هذا ما نقوله ونفعله".

على صعيد آخر، ظهر خلاف علني بين كيليان كونواي، إحدى أبرز مستشاري ترامب، وزوجها المحامي البارز جورج كونواي في شأن الصحة العقلية للرئيس.

وعدّد الزوج على "تويتر" عوارض، اعتبر أنها تتطابق مع ترامب، تدلّ على "اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع والنرجسية".

وأضاف: "على جميع الأميركيين أن يفكروا بجدية الآن في شأن الحالة العقلية لترامب ووضعه الذهني، بينهم وفي شكل خاص وسائل الإعلام والكونغرس ونائب الرئيس والحكومة".

وسُئلت كيليان كونواي عن ذلك، فأجابت: "لا اشارك تلك المخاوف. لديّ 4 أولاد وكنت أخرجهم من المنزل قبل المجيء للتحدث إلى الرئيس، ولذلك قد لا أكون على اطلاع كاف في شأن المسألة".