شكرا لقرائتكم وفاة 10 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - رويترز) - | منذ 5 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 16:44

قال مسؤول أمني ليبي اليوم الثلثاء إن 10 مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم بعدما غرق قاربهم قبالة الساحل الليبي قرب بلدة صبراتة في غرب البلاد. وقال الناطق باسم غرفة العمليات الأمنية في صبراتة أيمن الدباشي إنه تم إنقاذ حوالي 17 آخرين.



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وساحل غرب ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والحروب نحو أوروبا والذين انخفضت أعدادهم منذ تكثيف إيطاليا والاتحاد الأوروبي جهودهما لدعم خفر السواحل الليبي.

وقال الدباشي لـ"رويترز": "وفقا لأحد الناجين من السودان، القارب كان يحمل حوالي 27 مهاجرا غير شرعي انطلقوا من مدينة زوارة (بلدة في غرب ليبيا)، ولكن ما زلنا نستوضح أكثر".

وأضاف: "أنقذنا 17 مهاجراً غير شرعي، بينهم امرأة، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى. وتوجد حوالي عشر جثث لمهاجرين". وجاء المهاجرون من دول مختلفة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 15 ناجياً نقلوا إلى مستشفى لكنها لا تعلم عدد من كانوا على متن القارب.