الرئيس الصيني يطالب بتعزيز التربية الايديولوجية في المدارس

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محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 16:11

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى تعزيز التربية الايديولوجية في المدارس.



وأمر هيئة تعليمية بـ "تعزيز التعليم النظري، وتحسين فاعلية التعليم الايديولوجي والسياسي ودمج القيم الاساسية للاشتراكية في مجمل المسار التربوي". واضاف: "علينا تعزيز الايديولوجيا لمواجهة أي شكل من الأفكار المغلوطة". وشدد على "الدور الذي لا غنى عنه للايديولوجيا، والمسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المدرسين". وأمر هيئة تعليمية بـ "تعزيز التعليم النظري، وتحسين فاعلية التعليم الايديولوجي والسياسي ودمج القيم الاساسية للاشتراكية في مجمل المسار التربوي". واضاف: "علينا تعزيز الايديولوجيا لمواجهة أي شكل من الأفكار المغلوطة". وشدد على "الدور الذي لا غنى عنه للايديولوجيا، والمسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق المدرسين". يتزامن ذلك مع حملة أطلقها النظام ضد "التأثيرات الغربية"، تندرج ضمن إرادة شي جينبينغ للترويج لـ "الحلم الصيني". ويعزز الحزب الشيوعي الحاكم سيطرته على المؤسسات التعليمية، قبل أشهر من الذكرى الثلاثين لقمع احتجاجات ساحة تيانانمين في بكين، والتي انطلقت من الجامعات.



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