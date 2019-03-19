السعودية تدعو لعدم التساهل مع داعمي التطرف والعنف

اسماء السيد - إيلاف من الرياض: شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، على مواقف المملكة الداعية إلى ضرورة احترام الأديان، وتجريم ومحاربة الخطابات العنصرية التي تغذي التطرف والإرهاب، ولا تخدم السلم والأمن العالميين.

وأكد مجلس الوزراء على عدم التساهل لمن يدعمون التطرف والكراهية والعنف بأي شكل كان من الأشكال، فالإرهاب لا دين ولا وطن له، ونحن أحوج ما نكون إلى الالتفاف حول قيم المحبة والوئام والسلام.

وجددّ المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، ولجميع أشكال وصور الإرهاب أياً كان مصدره،

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء، عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة وعلى الساحة الدولية.

وأعرب المجلس عن العزاء والمواساة لذوي المتوفين ولحكومة وشعب نيوزيلندا، كما أعرب المجلس عن تقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا وحكومة نيوزيلندا والشعب النيوزيلاندي على تفاعلهم تجاه هذه الجريمة المروعة.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أثنى على تأكيد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو على دعم بلاده لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، ولجهود المملكة لمساعدة اليمن ضد التدخلات الإيرانية, وضرورة منع إيران ووكلائها من السيطرة على خطوط الملاحة الدولية، وعدم اتفاق إدارة الرئيس دونالد ترمب مع من يرى أن وقف الدعم للمملكة هو الطريق لوضع حد للصراع في اليمن.

قرارات محلية

وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

قرر المجلس أن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.

كما قرر أن تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاختصاصات التنظيمية والرقابية لقطاع البريد، وكذلك قيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - بمراجعة الأنظمة الخاصة بقطاع البريد، والرفع عما يستلزم تعديله منها.

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قرر مجلس الوزراء استمرار صرف بدل (طبيعة عمل) بنسبة (20 %) من راتب أول درجة في المرتبة لمن يمارس أعمالاً رقابية أو التحقيق - من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق - لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 24 / 5 / 1440هـ، وفق الضوابط المحددة بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء برنسا لاتينا أمريكان الكوبية

كما قرر المجلس تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية .

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

كما وقع مجلس الوزراء على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني ، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي البحريني، بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية .

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين الحكومة السعودية واللبنانية .

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة التوظيف والضمان الاجتماعي في مملكة إسبانيا .

قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السلوفيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم والعلوم والرياضة في جمهورية سلوفينيا للتعاون العلمي والتعليمي.