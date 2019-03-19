دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أعلنت شركة قوقل عن عزمها إيقاف عمل تطبيق البريد الوراد Inbox والذي يعتبر نسخة مغايرة عن تطبيق الجميل في الثاني من إبريل القادم، حيث يعتبر Inbox بمثابة حقل التجارب للمزايا والخصائص الجديدة قبل إضافتها لتطبيق الجيميل كما أنه لعب دوراً مهماً في عملية تنسيق الرسائل بمزايا طالما اختص بها دون غيره، لكن هذا لم يعد حكراً بعدما قررت الشركة توفير المزيا ذات الشعبية فيه للجمهور على الجيميل بشكل تدريجي تمهيداً للاستغناء عنه.

وقد بدأت قوقل بإيفاد التنبيهات عبر نافذة منبثقة عند فتح المستخدمين للتطبيق منذ الأمس 18 مارس، تحتوى على نص تحذيري أن تطبيق Inbox لن يكون متاحاً للاستخدام بعد مضي 15 يوماً، مع التنويه أن المستخدم يستطيع الاستمتاع بكافة المزايا التي انفرد فيها التطبيق عند اللجوء للجيميل.

ولضمان قوقل انتقال المستخدمين للجيميل أضافت رابط لفتحه ضمن نافذة التنبيه، ومن ناحية التصميم يبدو الشكل العام لتطبيق الجيميل مشابه لنسخة Inbox بعد أخر تحديث ألحق به كما أن عديد من المزايا تم نسخها له في سبيل تسهيل قوقل عملية انتفال محبي Inbox لتطبيقها الرسمي.

التدوينة قوقل تعلن عن إيقاف تطبيق Inbox في 2 إبريل المقبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.