دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

أطلقت موزيلا الإصدار الرئيسي الجديد من متصفح فايرفوكس على كافة أنظمة تشغيل الحواسب بالإضافة إلى أندرويد، ويأتي التحديث بميزة الحجب الافتراضي للتشغيل التلقائي للمقاطع الصوتية والفيديوهات، بالإضافة إلى سلاسة أكبر في التنقل بالصفحة مع تحسين في شكل التحذيرات الأمنية ومزايا أخرى.

وتركز موزيلا مع الإصدار رقم 66 على تقليل إزعاج المستخدم من خلال حجب التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو والتنقل السيء في الصفحة فضلاً عن الرسائل المنبثقة.

وسيحجب فايرفوكس افتراضياً تشغيل الفيديوهات تلقائياً وسيحتاج المستخدم لضغط زر التشغيل للبدء باستعراضه، ويمكنك إضافة مواقع معينة إلى قائمة المواقع المسموح بها ليتم تشغيل الصوت تلقائياً، وهذا الأمر سيكون مفيداً مع مواقع الأغاني مثل ساوند كلاود.

وكانت قوقل قد قدمت ميزة مشابهة قبل عام من الآن في متصفح كروم، لكن اعتمدت قوقل اسلوب أذكى في التعامل مع المواقع وتمييز الفيديوهات المزعجة التي تعمل تلقائياً عن المواقع التي طبيعتها تتطلب تشغيل تلك الفيديوهات مثل يوتيوب.

ومن ناحية أخرى هناك توسيع لدعم البحث ليتم بنفس الوقت مع مختلف التبويبات المفتوحة، فلو كنت تبحث في أي صفحة ويب فقط فقط ضع علامة بالمئة % في الشريط الرئيسي، وأيضاَ لو كنت تزامن فايرفوكس مع عدة أجهزة فإنه سيبحث فيها كلها معاً.

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ولو كنت من محبي التصفح الخفي فإنه يمكنك تحديد محرك بحث افتراضي خاص به أيضاَ من خلال الخصائص ويمكنك اختيار واحد من عدة محركات شهيرة مثل قوقل وبينغ وحتى ويكيبيديا وتويتر.

وللمستخدمين على ويندوز فإن فايرفوكس 66 أصبح يدعم الواجهة البرمجية WebAuthn التي تتيح استخدام ميزة Windows Hello التي تتيح تسجيل الدخول عبر بصمة الوجه. كما تم تحديث واجهات التحذير لتكون أبسط وأسهل في الفهم.

هذا جزء يسير من أبرز ما تضمنه تحديث فايرفوكس المتاح اليوم على ويندوز، لينكس، ماك و أندرويد عبر متاجر التطبيقات أو التحديث التلقائي ضمن المتصفح.

التدوينة فايرفوكس الآن يمنع التشغيل التلقائي للفيدوهات المزعجة ظهرت أولاً على عالم التقنية.