دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حاجم دبي يبحث عن صانع أمل بالعالم العربي بجائزة مليون درهم

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مكافأة قدرها مليون درهم إماراتي، ليتم منحها إلى أحد الأشخاص الذي يجري اختياره بناء على شروط معينة.

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وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «مطلوب للعمل معنا..صناع أمل في عالمنا العربي.. نذروا أنفسهم لمساعدة الناس ومنفعة الناس.. نريد قصصهم.. لتكريمهم وليكونوا قدوات لغيرهم.. أي صانع أمل في المجال التعليمي أو الصحي أو الإنساني أو الثقافي أو البيئي أو غيره هو رصيد لنا جميعا في بنك الخير والأمل».

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وتابع حاكم دبي في تغريدة آخرى: «كل واحد منا فيه بذرة خير… وكل واحد فينا قادر على العطاء.. وكل إنسان له موهبة يمكن تسخيرها لخدمة مجتمعه.. والنهر يبدأ بقطرات.. واستئناف الحضارة يحتاج لعطاء ومبادرات.. وصناعة الأمل في منطقتنا تعادل صناعة الحياة.. نحن بحاجة لكل قصة أمل». المزيد:

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