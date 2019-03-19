شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي اليوم ،الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها . Advertisements وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين بحثا أيضا -خلال الاتصال- العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.