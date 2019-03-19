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بن سلمان يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي اليوم ،الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها .

 

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وذكرت وكالة الأنباء (واس) أن الجانبين بحثا أيضا -خلال الاتصال- العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

 

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