اخبار الخليج

تعيين أول قاضيتين فى الإمارات بمرسوم من خليفة بن زايد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أول قاضيتين فى الإمارات بمرسوم من خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مرسوما اتحاديا رقم 27 لسنة 2019 بتعيين القاضى خديجة خميس خليفة الملص، والقاضى سلامة راشد سالم الكتبى فى القضاء الاتحادى، حيث تمثل القاضيتان "خديجة الملص وسلامة الكتبى" أول امرأتين يشغلان هذا المنصب على الصعيد الاتحادى فى دولة الإمارات.

ويأتى القرار بما يتوافق مع السياسات الحكومية فى دعم دور المرأة كجزء لا يتجزأ من مسيرة التنمية والتقدم فى الدولة، كما يدعم القرار تعزيز دور أعضاء السلطة القضائية ومسئولياتهم فى تحقيق العدالة والحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور.


القاضيتان

ونص القرار على تعيين خديجة خميس خليفة الملص فى وظيفة قاضى استئناف، وسلامة راشد سالم الكتبى فى وظيفة قاضى ابتدائى وذلك فى المحاكم الاتحادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين أول قاضيتين فى الإمارات بمرسوم من خليفة بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى