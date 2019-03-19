واشنطن تتعهّد بمساعدة مالية لحكومة "الوفاق" الليبية

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مساعدة مالية بقيمة 500 ألف دولار، لحكومة الوفاق الوطني الليبية، لاقتناء أسلحة غير فتاكة.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا، الثلاثاء، عبر موقعها الالكتروني.

كما تأتي المساعدة المالية في إطار الاستجابة السريعة لجهود وزارة الداخلية بالحكومة لتعزيز قدرات مديرية أمن العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن "المساعدة الجديدة تأتي تكملة لمبلغ 30 مليون دولار المقدمة من واشنطن ضمن المساعدة الأمنية المستمرة لدعم أولويات حكومة الوفاق الوطني".

وأوضح أن من بين أولويات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا؛ "مشاريع توفير التدريب لمديرية أمن طرابلس، والمساعدة في تنفيذ المعايير الدولية في المطارات الرئيسية، وتحسين القدرة على إدارة أمن الحدود في ليبيا".

Advertisements

كما تشمل أيضا "إزالة الذخائر غير المتفجرة في سرت (شمال)، ودعم إصلاح قطاع الأمن، وبناء التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة قبل الانتخابات.

ووفق البيان نفسه، فإن السفير الأمريكي بطرابلس، بيتر بودي، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال توماس والدهاوسر، "جدد خلال اجتماعاتهما (الثلاثاء) مع السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق) التأكيد على دعم واشنطن لليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة".

كما أكّد البيان على أهمية الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز استقرار إنتاج النفط، وضمان قدر أكبر من الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية الليبية.

واعتبر البيان أن "زيارة اليوم (السفير الأمريكي وقائد أفريكوم) لطرابلس، توضح التزام الولايات المتحدة المستمرّ تجاه حكومة الوفاق والمصالحة السياسية في ليبيا".

وصباح الثلاثاء، وصل قائد "أفريكوم" والسفير الأمريكي لدى ليبيا، العاصمة طرابلس، في إطار زيارة غير معلنة المدة، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.