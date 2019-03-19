أمير قطر يجرى اتصالا مع رئيسة وزراء نيوزيلندا

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن.

أعرب آل ثاني خلال الاتصال عن تعازيه والشعب القطري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بمسجدين في مدينة كرايست تشيرش، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أعرب عن وقوف قطر مع نيوزيلندا واستعدادها الكامل لمساعدتها في الإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف. مثنيا على جهود رئيسة الوزراء وتعاملها مع هذه الحادثة.

بدورها، شكرت أردرن، الأمير القطري على اتصاله ومشاعره المتضامنة مع بلادها.‎

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والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

يُذكر أن السلطات النيوزيلندية تمكنت من توقيف منفّذ مجزرة المسجدين، وهو أسترالي يدعى "بيرنتون هاريسون تارانت"، ومثُل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وبدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي "تارانت"، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، بحسب رئيسة الوزراء.

وعقب الهجوم مباشرة، أظهر مواطنون نيوزلنديون نماذجا للتضامن مع المسلمين، من خلال بنائهم نصبا تذكاريا لضحايا الهجوم في الشارع الذي يقع فيه المسجد، ووضعوا الورود على النصب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.