العاهل السعودي يدشن مشروعات في الرياض بـ23 مليار دولار‎

الرياض / طارق خالد / الخليج 365

دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أربعة مشاريع في العاصمة "الرياض"، تبلغ تكلفتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار).

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، تشمل المشروعات "مشروع حديقة الملك سلمان" و"مشروع الرياض الخضراء" و"مشروع المسار الرياضي" و"مشروع الرياض آرت".

وتهدف المشاريع إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفا، عبر زارعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في كافة أنحاء المدينة.

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ومن المتوقع أن تسهم المشروعات الأربعة في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين، بحسب الوكالة.

وأعلنت السعودية في ديسمبر / كانون الأول 2018، أضخم موازنة في تاريخها بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، وعجز قيمته 35 مليار دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.