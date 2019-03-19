وزير خارجية الأردن يبحث مع مبعوث ماكرون أزمة سوريا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، مع مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص بسوريا فرانسوا سينيمو، جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة عمان، الثلاثاء، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، والذي لم يوضح تفاصيل عن الزيارة ومدتها.

وحسب البيان، ركزت المحادثات على جهود حل الأزمة السورية وتوفير الدعم للاجئين والدول المستضيفة لهم في ضوء المخرجات الإيجابية لمؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي نظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وتعهدت الدول المشاركة في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، المنعقد في بروكسل، بتقديم مساعدات لسوريا وللاجئيها بقيمة 7 مليارات دولار.

ووفق البيان، أكد الجانبان على استمرار التنسيق "من أجل تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويتيح ظروف عودة اللاجئين الطوعية لوطنهم.

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وأشارا إلى أهمية دعم المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون "في جهوده إحراز تقدم نحو الحل السياسي للأزمة".

ولفت الصفدي وسينيمو إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي "لمحاربة الإرهاب الذي خسر سيطرته المكانية في سوريا والعراق لكنه ما يزال يمثل خطرا أمنيا وأيديولوجيا".

وشدد الصفدي والمبعوث الفرنسي على أهمية الشراكة الأردنية الفرنسية في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما يجعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 مليونا، نصفهم يحملون صفة "لاجئ".‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.