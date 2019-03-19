مقتل 5 أشخاص في حادث إطلاق نار غربي القاهرة

القاهرة/ الخليج 365

قتل 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون بينهم شرطيان، الثلاثاء، في حادث إطلاق نار غربي القاهرة.

ووفق بيان للداخلية المصرية اليوم فإن "قسم شرطة أوسيم (غرب القاهرة) تلقى اليوم بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية تجاه المارة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين".

وأضافت: "انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام شخص (36 عامًا/عامل) ومقيم بالمنطقة بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة".

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وأشار إلى أن الحادثة "أسفرت عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين"، قبل أن تقوم القوات بمبادلته النيران ما أدى إلى "مقتله وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية".

ولفتت إلى أنه "تم فرض كردون أمني حول مكان الحادث، وتحرر محضر بالواقعة".

ولم يوضح البيان أسباب إطلاق النار غير أن صحيفة الأهرام المصرية، المملوكة للدولة، قالت في وقت سابق إنه "مختل عقلي أصيب بحالة هياج".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.