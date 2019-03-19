لبنان.. الأمن يوقف كنديًا بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل

بيروت / وسيم سيف الدين / الاناضول

أعلنت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، توقيف مواطن كندي في العاصمة بيروت، بتهمة "التجسس" لصالح إسرائيل.

وأوضح بيان للأمن العام أن المتهم "ف. ج."، من مواليد عام 1978، أوقف بأمر من النيابة العامة العسكرية.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تحقيق النيابة وعملها في مكافحة التجسس لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وتفكيك شبكاتها بالبلاد.

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