المبعوث_الأممي: تقدم في تنفيذ أولى مراحل اتفاق إعادة الانتشار في #الحديدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس، إن هناك تقدمًا ملموسًا لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.
وأكد المبعوث الأممي، أننا «سنعرض تفاصيل خطة إعادة الانتشار الجديدة على لجنة المراقبة بالحديدة».
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