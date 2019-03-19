تركيا.. استضافة اجتماع طارئ لبحث الاعتداء الإرهابي على مسجدَي #نيوزيلاندا

صحيفة الخليج الالكترونية

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الجمعة المقبل، اجتماعاً طارئاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في مدينة إسطنبول التركية، لبحث موضوع الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كريست تشيرش، في نيوزيلاندا في منتصف الشهر الجاري وأودى بحياة خمسين شخصاً كانوا يؤدون صلاة الجمعة.

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ويأتي الاجتماع بناء على طلب تركيا التي ترأس القمة الإسلامية واللجنة التنفيذية، وتتكون اللجنة من ترويكا القمة الإسلامية – تركيا ومصر وغامبيا – وترويكا مؤتمر وزراء الخارجية – الإمارات وبنغلاديش والنيجر – ودولة مقر المنظمة المملكة العربية السعودية والأمين العام للمنظمة.

وسيستعرض الأمين العام في الاجتماع، الجهود التي تقوم بها المنظمة من أجل التوعية بخطر ظاهرة الإسلاموفوبيا ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحماية ودعم المجتمعات المسلمة في العالم.