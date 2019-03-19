الحج_والعمرة: إلغاء ضمان الوكيل الخارجي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف محمد بن بادي المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة، عن الموافقة على إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي لخدمات المعتمرين، والاكتفاء بالتمديد حتى نهاية الموسم الحالي، موضحًا أن بلاغات الهروب ستقبل خلال 24 ساعة دون شرط إحضار صورة من جواز سفر المعتمر المتخلف.

جاء ذلك خلال انطلاق اجتماع اللجنة الخماسية المشتركة مع وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن، والتي شكلت مؤخرًا لبحث معوقات القطاع.

وطالب بن بادي القطاعات المعنية بالحج والعمرة كافة بالتجاوب مع متطلبات المرحلة القادمة، بما يتوافق مع الأنظمة في تحقيق رؤية 2030، منوهًا بأن الوزارة قد شكلت لجنة على مستوى رفيع مع أعضاء من اللجنة الوطنية؛ للنهوض بأعمال الشركات، وضمان استمراريتها في العمل.

وحث القطاع على التجاوب الفاعل مع الأنظمة والتعليمات كافة التي تحقق تطلعات ولاة الأمر؛ لتحقيق أعلى معايير الجوده في خدمة المعتمرين والزوّار.