أمريكا: سنتصدّى بقوة لنشر #إيران صواريخ باليستية في المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية دعت الولايات المتحدة، دول العالم، إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن تقييد نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران. Advertisements ونقلت “رويترز”، اليوم، عن مسؤول أمريكي: سنتصدّى بقوة “لنشر إيران صواريخ باليستية في المنطقة ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية”.

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