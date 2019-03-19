بعد 28 عامًا في الحكم.. الرئيس الكازاخي يعلن استقالته

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الكازاخي نور سلطان نازارباييف يعلن استقالته من منصبه.

وفي كلمة أذيعت على القنوات التلفزيونية الوطنية، قال نازارباييف مخاطبا شعب كازاخستان: "لقد اتخذت قرار إنهاء صلاحياتي كرئيس للبلاد"، واصفا القرار بالنسبة له بالـ"الصعب".

وأشار إلى تسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم زومارت توكاييف، حتى الانتخابات الرئاسية القادمة (2020). مبينا أن الأخير سيؤدي اليمين القانونية غدا في برلمان البلاد.

ووقع نازارباييف على مرسوم استقالته خلال البث المباشر لخطابه.

وتولى نزاربايف (1940) رئاسة كازاخستان منذ عام 1990، وفي 2015 انتخب لولاية رئاسية خامسة تمتد حتى أبريل 2020