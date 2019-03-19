شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 1.7 مليون حبة مخدرة بالرياض وجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة، وقبض على المتورطين فيها بالرياض وجدة. وقالت مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه تم إحباط تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت (١,٧٢١,٠٣٠) حبة، وقبض على المتورطين فيها بـ”الرياض” وجدة.

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