«التجارة» تستدعي ثلاجة ومجمداً لعدم مطابقتها معايير كفاءة الطاقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء ثلاجة ومجمد “emjoi power/emjoi” للطراز “UERS-208″، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. Advertisements ودعت الوزارة المستهلكين الذي لديهم هذا النوع من الثلاجات والمجمدات بالطراز المشمول بالاستدعاء، للتواصل مع الشركة الموردة وهي شركة التسوق والتجارة المتحدة “يو مارك” واسترجاع المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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