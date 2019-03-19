العاهل السعودي يطلق مشاريع ترفيه بقيمة 23 مليار دولار بالرياض

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أفاد التلفزيون السعودي اليوم الثلاثاء أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أطلق أربعة مشاريع ترفيهية في العاصمة الرياض قيمتها 86 مليار ريال (23 مليار دولار). تشمل المشاريع متنزها ومضمارا رياضيا ومركزا للفنون.

أمر الملك أيضا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة.

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