انت الان تتابع قطر تطلق بنكا إسلاميا يركز على الطاقة برأسمال 10 مليارات دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العاصمة الفطرية الدوحة

قال مسؤول اليوم الثلاثاء إن قطر ستطلق بنكا إسلاميا يركز على قطاع الطاقة في الربع الأخير من العام برأسمال عشرة مليارات دولار لتمويل مشاريع محلية وعالمية.

وقطر الغنية أحد أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي المسال بإنتاج سنوي نحو 77 مليون طن، تخطط لزيادته أكثر من 40 بالمئة إلى 110 ملايين طن بحلول 2024.

وخلال مؤتمر للتمويل الإسلامي في الدوحة، قال مسؤولون عن إطلاق البنك الجديد إنه سيكون أكبر بنك إسلامي في العالم يركز على الطاقة، وسيستهدف القطاع الخاص ومشروعات الطاقة الحكومية، في الداخل والخارج.

وقال محمد المري رئيس لجنة الإعلام ببنك الطاقة إن العمليات ستبدأ في الربع الأخير من 2019.

وقال المري في مؤتمر صحفي "مع رأس مال مدفوع قدره 2.5 مليار دولار، يأتي إنشاء بنك الطاقة في قطر في ضوء النمو الهائل المتوقع لقطاع الطاقة القطري".

وامتنع المري عن ذكر كيف ومتى يخطط البنك لجمع رأسماله المستهدف وقدره عشرة مليارات دولار. وقال إن البنك سيركز على تمويل مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، لكنه امتنع عن ذكر حجم التمويل الذي سيخصص للإقراض خارج البلاد.